Воронцевич — о серии «Зенита» с ЦСКА: расслабляться не стоит ни на долю секунды

«Все, наверное, думали, что мы уже имеем эту победу у себя в кармане. Тем не менее нужно делать выводы и понимать, что расслабляться вообще не стоит ни на долю секунды. Один подбор или бросок может решить всё», — приводит слова Воронцевича пресс-служба Единой лиги.