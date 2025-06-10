ЦСКА защитил чемпионский титул. Обыграл «Зенит» в финальной серии Единой лиги ВТБ

Армейцы обыграли «Зенит» в финальной серии и стали 12-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ. К тому же ЦСКА впервые выиграл титул на паркете «Мегаспорта». «Зенит» оказал максимальное сопротивление гегемону нашего баскетбола, даже выходил вперед в серии, но на концовку Бэйкона и компании не хватило. У ЦСКА же сложно выделить одного лидера. В каждом матче находился свой герой, который тащил команду на себе. Так и завоевываются титулы.
Проигранная концовка
Обменявшись победами в Москве, команды фактически начали финал заново (2−2). «Зенит» по-прежнему имел преимущество своего паркета, ЦСКА по-прежнему надо было выиграть хотя бы один матч в Петербурге. Однако если к старту решающей серии сине-бело-голубые подходили в роли фаворитов (незадолго до первой игры президент армейцев Андрей Ватутин перечислил более пяти причин, почему поул-позишн в руках парней Чави Паскуаля), то к пятому матчу чаша весов как будто бы склонилась в сторону Москвы.
«Зенит», измотанный семиматчевым триллером с «Локомотивом-Кубань», стал терять бойцов. Сергей Карасев сыграл только в первой игре, Георгий Жбанов (мотор коллектива) пропустил четвертый матч, Алексей Швед вышел на столичный паркет на уколах (фактически три потери против одной у соперника, лишившегося Никиты Курбанова из-за перелома руки). Как итог — разгромная победа ЦСКА в матче под номером четыре и как минимум моральное преимущество.
Однако все было в руках победителей регулярного сезона. «Зенит» очень собранно провел первые три четверти, а в начале четвертой сделал рывок 9:2. Преимущество сине-бело-голубых составляло «+13», но удержать его в итоге не получилось. Оставшиеся семь минут получились просто потрясающими в исполнении игроков ЦСКА по борьбе, самоотдаче, важным мячам в нужнейшие моменты. Они не только отыграли мощную фору, но и смогли победить в основное время. Классный отрезок выдал Алекса Аврамович, Ливио Жан-Шарль, поставивший шикарный блок-шот Хантеру в решающий момент концовки. Так ЦСКА вышел вперед в противостоянии до четырех побед (3−2).
— Нам нужна еще одна победа, — говорил после игры в Северной столице наставник ЦСКА Андреас Пистиолис. — Нужно сохранять концентрацию. «Зенит» не та команда, которая сдастся. Это команда высокого уровня, с игроками и тренерами высокого уровня.
Понятно, что такое обидное поражение отразилась на игроках «Зенита», но их опытный тренер не унывал.
— Впереди у нас, пожалуй, самая важная игра года, — подчеркнул Чави Паскуаль. — Мы должны сыграть так, как играли в течение всего сезона. Необходимо быть сосредоточенными и не терять концентрацию с первой до последней секунды, не допуская большого количества потерь. Нужно действовать уверенно как в защите, так и в нападении. В этом случае мы сможем рассчитывать на благоприятный исход. Наша цель — вернуть серию в Санкт-Петербург.
Мело — в истории
Однако достучаться до своих игроков Паскуалю не удалось. До перерыва его команда пропустила 52 очка. Хозяева забили 7/11 — трехочковых, а также показали высокий процент реализации средних бросков (46%). Центровые Тони Джекири и Жан-Шарль хозяйничали под кольцом, не давая вздохнуть своими оппонентам. «Зенит» на себе пытались тащить Алексей Швед и Андрей Воронцевич, но этого было недостаточно.
Конечно, отставание в 13 очков не выглядело приговором, но чтобы отыграться уставшему ростеру гостей надо было совершить чудо. Его не произошло. С каждой минутой армейцы только наращивали свое преимущество, и в итоге одержали вторую крупную победу в этой серии. Так армейцы смогли защитить прошлогодний титул и в 13-й раз стать чемпионами Единой лиги ВТБ. Во многом то стало возможно благодаря сохранению чемпионского костяка: Ухов, Уэйр, Мбай, Джекири, Жан-Шарль, Астапкович и Мело Тримбл внесли решающий вклад в этот успех. Алекса Абрамович тоже здорово провел полуфинальную серию с УНИКСом, а также два решающих матча финала. Так что и звездный серб свое золото заслужил.
— Последние 47−48 минут этой серии остались полностью за ЦСКА, — подчеркнул «СЭ» президент РФБ Андрей Кириленко. — Не знаю, что случилось с «Зенитом», но упустив преимущество в 13 очков в пятом матче они так и не смогли прийти в себя. Армейцы были на голову сильнее. Причем я не могу выделить одного-двух конкретных игроков у победителей. Каждый кто выходил на паркет делал разницу, и конечно, это заслуга Андреаса Пистиолиса. Греческий тренер преобразил команду.
Тримбл же стал первым игроком, который выиграл награду MVP плей-офф два раза подряд (вторым после Милоша Теодосича, кто забрал этот приз дважды).
— Конечно, я счастлив получить эту награду второй сезон подряд, — отметил «СЭ» Тримбл. — Однако это заслуга всех моих партнеров. Они создавали мне много возможностей, помогали в защите. Я счастлив за нашу команду, все знают, что защитить титул гораздо тяжелее, чем выиграть его впервые.
«Зенит» тоже заслуживает аплодисментов. Сине-бело-голубые выиграли регулярный сезон несмотря на потерю из-за тяжелой травмы своего ключевого игрока — разыгрывающего Ксавьера Муна, а затем переиграли «Локо» в сумасшедшей семиматчевой серии, вернувшись в финал спустя два года. Бэйкон по праву получил приз MVP регулярки. Благодаря петербургскому клубу мы вновь смогли наслаждаться игрой Алексей Шведа. Это поражение должно сделать команду еще сильнее.
Тимур Ганеев