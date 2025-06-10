ЦСКА защитил чемпионский титул. Обыграл «Зенит» в финальной серии Единой лиги ВТБ

Конечно, отставание в 13 очков не выглядело приговором, но чтобы отыграться уставшему ростеру гостей надо было совершить чудо. Его не произошло. С каждой минутой армейцы только наращивали свое преимущество, и в итоге одержали вторую крупную победу в этой серии. Так армейцы смогли защитить прошлогодний титул и в 13-й раз стать чемпионами Единой лиги ВТБ. Во многом то стало возможно благодаря сохранению чемпионского костяка: Ухов, Уэйр, Мбай, Джекири, Жан-Шарль, Астапкович и Мело Тримбл внесли решающий вклад в этот успех. Алекса Абрамович тоже здорово провел полуфинальную серию с УНИКСом, а также два решающих матча финала. Так что и звездный серб свое золото заслужил.