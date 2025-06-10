«Зенит» не смог убить новую гегемонию ЦСКА. Вам грустно?

ЦСКА — безоговорочный гегемон российского баскетбола. Это историческая данность, которая становится особо ощутимой, когда открываешь список победителей Единой лиги ВТБ. Всего лишь трижды заветный трофей над головами поднимали не игроки московских армейцев. Доминирование ЦСКА продолжалось так долго, что они выигрывали чемпионство девять лет подряд. Титул «Химок» в 2011 году был исключением из правил, после этого никто ничего не мог противопоставить москвичам. Но всё изменилось в 2022 году.
«Зенит» прервал гегемонию армейцев, выиграв исторический для клуба первый чемпионский титул. На следующий год победу одержал уже казанский УНИКС, а ЦСКА не было даже в финале. Тогда начало казаться, что российский баскетбол спасён и чемпионат будет только интереснее с каждым сезоном. Под такие мысли укладывался даже тот факт, что ЦСКА вернул себе звание лучшей команды страны в 2024-м, ибо чемпион менялся третий розыгрыш подряд, в воздухе пахну́ло светлым будущим.
Но вот сейчас мы здесь. В июне 2025 года. ЦСКА обыграл «Зенит» в шести матчах финальной серии и снова стал чемпионом, во второй раз подряд. Та гегемония, по которой никто даже не думал скучать, буквально замаячила перед глазами любителей баскетбола в России, и каждый из них уже начал понимать, что ему предстоит иметь дело с кричалкой «ЦСКА всегда будет первым!» ещё неопределённое количество лет. Всё это крайне грустно. Или нет?
В нашей стране исторически сильна нелюбовь к сильным и богатым, будь это человек, корпорация или баскетбольный клуб. Вдаваться и углубляться в подробности не будем, но всё-таки отметим, что никому или мало кому нравятся те, кто получает всё, не прикладывая особых усилий. Это касается и спорта.
За примером не нужно ходить далеко от финальной серии Единой лиги только завершившегося сезона. Переместимся в Санкт-Петербург, где существует ещё один «Зенит», футбольный. Команда до 2025 года, подобно ЦСКА в баскетболе, выступала в качестве гегемона, выиграв шесть чемпионств подряд и повторив великое достижение «Спартака». И, конечно, петербуржцы, что иронично, учитывая прозвище красно-белых, чьи триумфы мало отличаются от побед команды из Северной столицы, не обрели народную любовь. Напротив, практически вся страна радовалась любой, даже крошечной неудаче «Зенита». А уж празднование чемпионства «Краснодара» в этом году достигло национальных масштабов. И всё это было бы очевидно и понятно, если бы не очередное но.
К баскетбольному ЦСКА такой ненависти нет. Если почитать комментарии под новостями и статьями о победах армейцев в серии с «Зенитом», то там будет мало грусти, зато много радости, что москвичи демонстрируют «настоящую игру гегемона». Это кажется странным, ведь перед глазами то, что происходит в футболе. Неужели баскетбольные болельщики так отличаются от фанатов другой игры с мячом? Или мысль, что ЦСКА в Единой лиге непобедим, настолько крепко засела в головах людей, что они автоматически поддерживают именно эту команду, а её триумфы воспринимают как должное? Непонятно.
По самой серии ЦСКА и «Зенита» многого говорить, кажется, не стоит, всё и так очевидно. Несмотря на победу в регулярном чемпионате, явными фаворитами в плей-офф петербуржцы не были, а в финале на их игру повлияло сразу несколько факторов. Можно вспоминать про травмы лидеров — Сергея Карасёва, так и не сыгравшего в решающих матчах, и Георгия Жбанова, пропустившего, вероятно, ключевую игру серии. Можно досадовать на неоднозначную работу судей, две ошибки которых напрямую повлияли на исход противостояния и фактически поспособствовали итоговой победе ЦСКА. Это всё отговорки, не отменяющие факта, что «Зенит» сыграл хуже и, следовательно, довольствуется серебром.
Вопрос лишь в том, будет ли российский баскетбол снова интересным или мы вновь каждый год станем наблюдать за тем, как ЦСКА побеждает в национальном чемпионате, отыгрываясь на соперниках за невозможность выступать в Евролиге? Это большой повод для дискуссий, и для них есть длинное межсезонье в Единой лиге. Поэтому закончим вопросом попроще, чтобы понимать настроения баскетбольных болельщиков по завершении сезона — вам грустно, что «Зенит» проиграл эту серию?