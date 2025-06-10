«Зенит» не смог убить новую гегемонию ЦСКА. Вам грустно?

За примером не нужно ходить далеко от финальной серии Единой лиги только завершившегося сезона. Переместимся в Санкт-Петербург, где существует ещё один «Зенит», футбольный. Команда до 2025 года, подобно ЦСКА в баскетболе, выступала в качестве гегемона, выиграв шесть чемпионств подряд и повторив великое достижение «Спартака». И, конечно, петербуржцы, что иронично, учитывая прозвище красно-белых, чьи триумфы мало отличаются от побед команды из Северной столицы, не обрели народную любовь. Напротив, практически вся страна радовалась любой, даже крошечной неудаче «Зенита». А уж празднование чемпионства «Краснодара» в этом году достигло национальных масштабов. И всё это было бы очевидно и понятно, если бы не очередное но.