«Локомотив-Кубань» объявил об уходе Дмитрия Узинского

Узинский присоединился к «Локомотиву» летом 2022 года и провёл в составе клуба три сезона, по ходу которых сыграл за краснодарцев 163 матча во всех турнирах. Вместе с железнодорожниками спортсмен завоевал серебряные медали Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023, а также стал финалистом Суперкубка в сезоне-2023/2024.