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«Локомотив-Кубань» объявил об уходе Дмитрия Узинского

31-летний лёгкий форвард Дмитрий Узинский покинул «Локомотив-Кубань» в связи с истечением срока действия контракта.

Источник: Чемпионат.com

31-летний лёгкий форвард Дмитрий Узинский покинул «Локомотив-Кубань» в связи с истечением срока действия контракта. Об этом информирует пресс-служба краснодарского клуба.

Узинский присоединился к «Локомотиву» летом 2022 года и провёл в составе клуба три сезона, по ходу которых сыграл за краснодарцев 163 матча во всех турнирах. Вместе с железнодорожниками спортсмен завоевал серебряные медали Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023, а также стал финалистом Суперкубка в сезоне-2023/2024.

«Благодарим Дмитрия за эти три года, проведённые в “Локо”, профессиональное отношение к делу и энергию, которая дарила яркие эмоции болельщикам и не раз помогала переломить ход матчей! От души желаем успехов и удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении «Локомотива-Кубань».