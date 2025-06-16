Американец Карвел Андерсон покинул «Локомотив-Кубань»

Напомним, Андерсон из-за травмы выбыл из состава «Локомотива» до конца завершившегося сезона Единой лиги ВТБ в середине февраля. В общей сложности Карвелл принял участие в 21 матче, где в среднем набирал 7,8 очка, совершал 2,1 подбора и отдавал 0,9 передачи.