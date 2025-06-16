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Американец Карвел Андерсон покинул «Локомотив-Кубань»

Атакующий защитник Карвел Андерсон покинул «Локомотив-Кубань».

Источник: lokobasket.com

Об этом информирует пресс-служба краснодарского клуба. «Локомотив-Кубань» принял решение воспользоваться опцией выхода из соглашения с американским игроком.

«Благодарим Карвела за время, проведённое в “Локо”, профессионализм и эффектные дальние попадания.

Желаем крепкого здоровья и удачи в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении краснодарской команды.

Напомним, Андерсон из-за травмы выбыл из состава «Локомотива» до конца завершившегося сезона Единой лиги ВТБ в середине февраля. В общей сложности Карвелл принял участие в 21 матче, где в среднем набирал 7,8 очка, совершал 2,1 подбора и отдавал 0,9 передачи.