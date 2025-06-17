«Жила 27 лет в одних рамках, теперь хочется другого масштаба». Беглова — о новой роли

— Думаю, что сильно, к сожалению. У нас нет конкурентной практики. Когда я пришла в УГМК, у нас 80 процентов команды — иностранки очень высокого уровня. И кто бы что ни говорил, но я реально училась. Да, я где-то больше ошибалась, где-то была на подыгрыше, но при этом как русский игрок, взаимодействуя с сильными девочками, чувствовала свой рост, чувствовала, что, например, приходя в сборную, я могу больше. Сейчас у нас закрыт доступ к практике. Играть между собой — это одно, а играть на международном уровне — это совсем другая история. Недавно наши девчонки играли против Словении и Турции. Блин, думаю, это же очень сильные соперники. С турчанками всегда было приятно и сложно играть. Круто, что РФБ смогла договориться с такими соперниками. В нынешних условиях выглядит даже как-то неправдоподобно.