Назван состав участников Единой лиги в сезоне-2025/2026

Сообщается, что «Астана» не сможет продолжить участие в Единой лиге, но при этом сыграет в чемпионате молодёжной лиги, в которой всего будет играть 14 команд — молодёжные коллективы клубов основного чемпионата, а также молодёжные проекты «Астаны», «Минска» и «Химок».