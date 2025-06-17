Расписание Единой лиги в сезоне-2025/2026

Появились важнейшие даты будущего чемпионата.
- Суперкубок Единой лиги: сентябрь 2025 года;
- Регулярный чемпионат Единой лиги: 1 октября 2025 года — 22 апреля 2026 года;
- Внутрисезонный Кубок: 7 октября 2025 года — 26 марта 2026 года;
- «Финал четырёх» Кубка:
10—12 апреля2026 года;
- Плей-офф Единой лиги: 25 апреля 2026 года — 20 июня 2026 года;
- Матч звёзд Единой лиги: 15 февраля 2026 года.
Отметим, что также стал известен состав участников и формат проведения чемпионата-2025/2026. Например, в новом сезоне не будет стадии плей-ин.