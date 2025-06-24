Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-тренер «Локомотива-Кубани» возглавил «Зенит»

Экс-тренер «Локомотива-Кубани» Александер Секулич возглавил «Зенит».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Словенец Александер Секулич назначен на пост главного тренера петербургского «Зенита», сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.

Соглашение с 47-летним специалистом рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год. В должности он сменил Хавьера Паскуаля, который покинул клуб 17 июня.

Секулич с 2022 по 2024 год возглавлял краснодарский «Локомотив-Кубань» и привел команду к серебру Единой лиги ВТБ (2022/23). Также он тренировал чешский «Нимбурк», ряд словенских клубов и сборную страны.

Паскуаль возглавлял команду с 2020 года и является рекордсменом клуба по количеству игр (308) на посту главного тренера. С ним «Зенит» завоевал титул чемпиона Единой лиги ВТБ, выиграл Кубок России, дважды — Суперкубок Единой лиги. В прошедшем сезоне клуб второй раз в истории выиграл регулярный чемпионат, а также установил рекорд лиги по беспроигрышной серии (25 побед подряд). В финале плей-офф Единой лиги ВТБ петербуржцы проиграли ЦСКА в серии со счетом 2−4.