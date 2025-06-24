Экс-тренер «Локомотива-Кубани» возглавил «Зенит»

Паскуаль возглавлял команду с 2020 года и является рекордсменом клуба по количеству игр (308) на посту главного тренера. С ним «Зенит» завоевал титул чемпиона Единой лиги ВТБ, выиграл Кубок России, дважды — Суперкубок Единой лиги. В прошедшем сезоне клуб второй раз в истории выиграл регулярный чемпионат, а также установил рекорд лиги по беспроигрышной серии (25 побед подряд). В финале плей-офф Единой лиги ВТБ петербуржцы проиграли ЦСКА в серии со счетом 2−4.