Экс-тренер «Локомотива-Кубани» возглавил «Зенит»

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Словенец Александер Секулич назначен на пост главного тренера петербургского «Зенита», сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Соглашение с 47-летним специалистом рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год. В должности он сменил Хавьера Паскуаля, который покинул клуб 17 июня.
Секулич с 2022 по 2024 год возглавлял краснодарский «Локомотив-Кубань» и привел команду к серебру Единой лиги ВТБ (2022/23). Также он тренировал чешский «Нимбурк», ряд словенских клубов и сборную страны.
Паскуаль возглавлял команду с 2020 года и является рекордсменом клуба по количеству игр (308) на посту главного тренера. С ним «Зенит» завоевал титул чемпиона Единой лиги ВТБ, выиграл Кубок России, дважды — Суперкубок Единой лиги. В прошедшем сезоне клуб второй раз в истории выиграл регулярный чемпионат, а также установил рекорд лиги по беспроигрышной серии (25 побед подряд). В финале плей-офф Единой лиги ВТБ петербуржцы проиграли ЦСКА в серии со счетом 2−4.