«Хочу, чтобы весь мир знал». Амат М’Бай высказался после ухода из ЦСКА

Тим, Димитриос, Старина Анатолий и Малыш Толя — спасибо за заботу о нас и за то, что всегда были готовы помочь нашим телам для выступлений на самом высоком уровне. Щеп, Ник, Иван и Анатолий (и Тазу!) — спасибо, что следили за тем, чтобы в команде всё всегда проходило гладко. Руслан, Нина и Лена — за то, что сделали нашу раздевалку похожей на дом. Отдельное спасибо Антону и Диме за заботу о моей семье, как о своей. И, наконец, особое спасибо всем нашим болельщикам, которые всегда поддерживали нас и дома, и в гостях!