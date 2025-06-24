В Словении высказались после назначения Секулича главным тренером «Зенита»

«Как в федерации относятся к совмещению постов Секулича в сборной Словении и “Зените”? Я думаю, вы знаете, что Александр Секулич в прошлом успешно совмещал роли тренера клуба и главного тренера национальной команды», — приводит слова Брезовца «Спорт день за днём».