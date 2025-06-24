ЦСКА доминирует в Единой лиге, но перестройка неизбежна. Что теперь делать чемпионам?

Когда наконец выяснилось, что соперником ЦСКА по финальной серии станет «Зенит», именно команду с берегов Невы многие считали главным претендентом на победу. Чего уж там, даже сам президент Андрей Ватутин говорил, что соперник является «явным фаворитом» в этом противостоянии. В «Зенит» верили, каким бы измотанным он ни был после семи матчей с «Локомотивом». И на бумаге сине-бело-голубые выглядели действительно устрашающе. Лучшая команда сезона, одержавшая аж 25 побед подряд. У руля — один из лучших тренеров Европы. В составе — MVP турнира и лучший бомбардир в его истории. Да, с точки зрения набора исполнителей «Зенит» действительно был впереди. Вот только баскетбол — это не всегда про отдельности. Командный вид спорта как-никак. И ЦСКА это доказал. Дисциплина, слаженность и твёрдый настрой взяли верх над яркими именами и большими эмоциями. Одержав победу, красно-синие удивили многих — но точно не самих себя. До такого запредельного желания завоевать трофей «Зениту» ещё перестраиваться и перестраиваться. Поэтому в этот раз чемпионами стали не номинальные фавориты, а те, кто больше этого хотел. Удивительно и неудивительно в то же время.