ЦСКА — снова на вершине, в «Зените» перестройка. Все итоги сезона-2024/2025 в Единой лиге

Когда Андрей Ведищев решил совместить посты президента и главного тренера в «Локомотиве», мало кто ожидал, что его дебютный сезон пройдёт именно так. Железнодорожники начали с рекордной победой серии, благодаря которой даже поднялись на первое место в турнирной таблице. Закрепиться на вершине не удалось: красно-зелёные не раз обыгрывали оппонентов из «большой четвёрки», но периодически уступали менее грозным соперникам. При этом они, конечно же, гарантировали себе выход в плей-офф, где до последнего бились с «Зенитом» за путёвку в финал. Проиграв седьмой матч, «Локомотив» не сумел побороться с отдохнувшим УНИКСом даже за бронзу. И сейчас в Краснодаре делают всё, чтобы вырваться из статуса четвёртой команды на турнире. Из легионеров оставили только Патрика Миллера (Таджер Макколл пока думает), к которому уже добавили Кассиуса Робертсона из «Ховентуда». По слухам, команда также является главным претендентом на Джеремайю Мартина в случае его ухода из «Уралмаша». При этом в «Локомотиве», несмотря на уход Влада Емченко, могут и будут развивать собственную молодёжь.