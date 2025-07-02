ЦСКА — снова на вершине, в «Зените» перестройка. Все итоги сезона-2024/2025 в Единой лиге

Совсем немного прошло с момента окончательного завершения чемпионата-2024/2025 в Единой лиге ВТБ. Победители и проигравшие определены, эмоции от плей-офф уже улеглись, и всё больше и больше внимания становится приковано к предстоящему сезону. Клубы с головой погружены в селекцию, а в Москве состоялся ежегодный Совет лиги, на котором были определены новый формат и состав участников на следующий год. Но, прежде чем полностью сосредоточиться на будущем, давайте ещё раз оглянемся на год уходящий — нам есть что вспомнить.
«Астана»
Впервые в истории в Единой лиге будут выступать исключительно российские команды. «Астана», остававшаяся единственным зарубежным участником турнира в минувшем сезоне, приостановила участие и перебралась в Единую молодёжную лигу ВТБ, как в прошлом году это сделал «Минск». Причиной такому решению послужили проблемы с финансированием, а также принятый в Казахстане законопроект, который запрещает тратить предоставленные государством средства на легионеров. В клубе заявили, что совместно с лигой будут вести работу над возобновлением участия. Но даже от той «Астаны», которая одержала всего две победы в 44 матчах, сейчас мало что осталось. Заявка по большей части состоит из юных отечественных игроков, и даже перспективный тренер Глеб Плотников в итоге выбрал Суперлигу и перебрался в «Химки».
«Самара»
«Самаре» повезло больше: несмотря на не менее серьёзные проблемы с финансированием, клуб оставили в Единой лиге. Пока что «условно» и всего на год, как отметила Илона Корстин. В чемпионате-2024/2025 волжская команда пережила отъезд всех легионеров и главного тренера, банкротство, переход под управление муниципалитета, долги — и всё это прямо посреди сезона. Но новое руководство сумело устранить все имевшиеся задолженности, выплатить зарплаты игрокам и тренерам и решить вопросы по старым обязательствам. Клуб выполнил все требования к участию в Единой лиге и потому продолжит выступление в турнире. При этом состав будет состоять исключительно из российских игроков, а тренировать их продолжит Владислав Коновалов. Насколько конкурентоспособной будет новая «Самара» — это большой вопрос.
«Енисей»
Для «Енисея» минувший сезон ознаменовал начало перестройки, за ходом которой мы, судя по всему, продолжим наблюдать и в следующем году. Без ярко выраженного лидера и всего с тремя легионерами красноярский клуб не был реальным претендентом на попадание в шестёрку лучших. В условиях ограниченной ротации шаг вперёд пришлось сделать российским талантам вроде Тимофея Герасимова или Сергея Балашова, но они уже покинули клуб, как и двое зарубежных игроков (Виктор Сандерс и Алекса Степанович). При этом у «Енисея» есть план: ещё в апреле контракт с тренером Йовицей Арсичем был продлён на два года. Это означает, что будущее команды находится в надёжных руках. Однако руководству ещё предстоит поработать на трансферном рынке — пока заявку пополнил только Дмитрий Халдеев, взятый в аренду из «Автодора».
МБА-МАИ
Во второй год подряд МБА-МАИ не удалось повторить успех дебютного сезона и выйти в плей-офф Единой лиги. В этот раз команда остановилась в шаге от попадания в решающую стадию: во втором матче плей-ин москвичи уступили «Парме». Тем не менее у отдельных игроков всё же получилось заявить о себе: с переездом в Москву второе дыхание открылось у 33-летнего Андрея Зубкова, а для 39-летнего Евгения Воронова этот сезон стал 23-м в карьере. Ветеран гарантированно останется в МБА-МАИ ещё на год, а компанию ему составят новоприбывшие Александр Гудумак (из «Локо»), Сергей Балашов («Енисей») и Вячеслав Зайцев («Уралмаш»). Несмотря на кадровые перестановки, приоритетом клуба остаётся развитие российских игроков — вне зависимости от возраста и статуса.
«Парма»
В минувшем сезоне у «Пармы» было всё, чтобы во второй год подряд напрямую попасть в топ-6. Зрительский интерес, самый побеждающий тренер в истории Единой лиги, молодая команда, несколько качественных легионеров (Нэвелс, Ройс, Уиттакер, Хэмилтон) и звёздочка в лице Самсона Руженцева. Но из-за травм и недостаточно глубокой скамейки лучшая оборонительная команда турнира осталась лишь под восьмым номером посева. Это означало, что её соперником в первом раунде плей-офф станет «Зенит» с его громадной победной серией, которая на тот момент составляла 22 встречи. Ожидаемо для «Пармы» это не закончилось ничем хорошим. Неутешительным является и тот факт, что никого из вышеупомянутых игроков в Перми уже не осталось. Легионеры разъехались, Руженцев вернулся в ЦСКА. Зато тренер Пашутин остался у руля.
«Нижний Новгород»
Для Сергея Козина сезон-2024/2025 был первым в качестве главного тренера. И его дебют получился весьма достойным: после падения на 12-е место годом ранее «Нижний Новгород» на волевых вернулся в четвертьфинал, попав туда через стадию плей-ин. К тому моменту команду уже настигла полоса неудач: легионеры приходили и уходили, травмы копились, а в плей-офф пришлось играть с будущими чемпионами. Нижегородцы дали ЦСКА бой на паркете, но летом уступили на трансферном рынке, когда не сумели удержать воспитанника Александра Чадова. И хотя «Нижний» уже начал потихоньку формировать состав, с которым попытается превзойти результат минувшего розыгрыша, в заявке на официальном сайте сейчас числятся всего пять человек (включая американского новичка Хантера Дина).
«Автодор»
Ни смазанная предсезонная подготовка, ни самый маленький бюджет на турнире, ни потеря двух иностранных новичков ещё до начала чемпионата не помешали «Автодору» вернуться в шестёрку сильнейших. И, несмотря на обидное поражение от УНИКСа в первом раунде плей-офф, минувший розыгрыш можно занести команде в актив. В Саратове настоящим открытием стал Калеб Агада — автор 10-го трипл-дабла в истории Единой лиги и лидер турнира по перехватам. Не менее важную роль сыграл Керем Кантер, который изначально должен был провести в «Автодоре» всего месяц, а в итоге даже съездил на Матч всех звёзд. Однако ни Агада, ни Кантер, ни Брайан Кроуфорд, ни Джамал Джонс всё-таки не задержались в команде. Зато осталась сербская парочка: тренер Миленко Богичевич и форвард Душан Беслач. Это отличные новости для болельщиков «Автодора».
«Уралмаш»
Для «Уралмаша» сезон-2024/2025 начался с потрясения — с травмой на продолжительный срок выбыл лидер Октавиус Эллис. Но екатеринбуржцы не растерялись и, оправившись после не самого удачного начала сезона, всё-таки поднялись на пятое место под предводительством разыгравшегося Джеремайи Мартина. Кадровые перестановки, которые случились зимой, только укрепили позиции команды — выход в плей-офф был обеспечен ей досрочно. Соперником «Уралмаша» в первом раунде оказался «Локомотив-Кубань». И если бы не логистические проблемы, с которыми коллектив столкнулся после волевой победы в Краснодаре, кто знает, как сложилась бы эта серия. Но в Екатеринбурге оставили всё это в прошлом и уже вовсю готовятся к новому сезону: подписали Александра Петенева («Автодор») и Тимофея Герасимова («Енисей»), вернули Гарретта Нэвелса («Парма»), продлили Тайрелла Нельсона, Джавонте Дагласа, Хэйдена Далтона.
«Локомотив-Кубань»
Когда Андрей Ведищев решил совместить посты президента и главного тренера в «Локомотиве», мало кто ожидал, что его дебютный сезон пройдёт именно так. Железнодорожники начали с рекордной победой серии, благодаря которой даже поднялись на первое место в турнирной таблице. Закрепиться на вершине не удалось: красно-зелёные не раз обыгрывали оппонентов из «большой четвёрки», но периодически уступали менее грозным соперникам. При этом они, конечно же, гарантировали себе выход в плей-офф, где до последнего бились с «Зенитом» за путёвку в финал. Проиграв седьмой матч, «Локомотив» не сумел побороться с отдохнувшим УНИКСом даже за бронзу. И сейчас в Краснодаре делают всё, чтобы вырваться из статуса четвёртой команды на турнире. Из легионеров оставили только Патрика Миллера (Таджер Макколл пока думает), к которому уже добавили Кассиуса Робертсона из «Ховентуда». По слухам, команда также является главным претендентом на Джеремайю Мартина в случае его ухода из «Уралмаша». При этом в «Локомотиве», несмотря на уход Влада Емченко, могут и будут развивать собственную молодёжь.
УНИКС
В этом году перед УНИКСом по большому счёту стояла всего одна задача — оправиться после ухода Ненада Димитриевича. Чего бы это ни стоило. И в начале сезона его отсутствие ощущалось: особенно в матчах с соперниками из топ-4, откуда сами казанцы на какое-то время выпали. Но в новом году команда реабилитировалась, продлила победную серию до 16 встреч и заранее обеспечила себе третий номер посева. Единственной проблемой УНИКСа была ротация, которую осложняла череда травм, преследовавшая бело-зелёных на протяжении всего сезона. Больше всех времени в лазарете провёл Луи Лабери, с которым было решено расстаться прямо накануне плей-офф. Подписанные в спешке Дэрран Хиллиард и Маркус Кин помогли легко пройти «Автодор», однако нестабильная игра лидеров привела к поражению 0−4 от ЦСКА в полуфинале. Бронза — не совсем тот результат, на который рассчитывали в Казани. Тем не менее тренеру Велимиру Перасовичу там доверяют: он останется на своём посту.
«Зенит»
В прошлое межсезонье «Зенит» пошёл на кардинальные перемены в составе. Приобретя сразу четырёх талантливых американцев, клуб моментально обрёл статус лучшей команды на турнире по качеству исполнителей. Да, с приходом новых легионеров — в частности Дуэйна Бэйкона — игра сине-бело-голубых начала во многом зависеть от их индивидуального перформанса. Но это не помешало «Зениту» выдать две продолжительные победные серии: из 12 и рекордных 25 матчей. Первое за четыре месяца поражение «Зениту» нанёс «Локомотив» — уже на стадии полуфинала. Петербуржцы взяли своё и даже считались фаворитом решающей серии, однако то ли усталость, то ли травмы, то ли нестабильность того же Бэйкона не позволили им одолеть ЦСКА. Очередной перестройки избежать не удалось: Александр Секулич занял место отказавшегося от продления Хавьера Паскуаля. Каким был последний сезон Чави в Санкт-Петербурге, вспоминаем здесь:
ЦСКА
А вот армейцы, в отличие от конкурентов, прошлым летом пошли по пути сохранения чемпионского состава. На выход тогда отправился только Оливье Хэнлан, которого в итоге заменил тиммейт Николы Йокича, лучший защитный игрок и призёр Олимпийских игр Алекса Аврамович. С ним ЦСКА стартовал ожидаемо хорошо: прервав победную серию «Локомотива», красно-синие оставались в статусе лучшей команды чемпионата до тех пор, пока несколько поражений не вынудили пропустить вперёд неудержимый «Зенит». За это москвичи поквитались с соперником на стадии финала: дисциплина, настрой и командная игра позволили им защитить титул в шести встречах. И, как бы клубу ни хотелось оставить «золотой» состав ещё на год, сделать этого уже не получится: его будет ждать очередное сокращение бюджета. ЦСКА начали покидать легионеры, и возрастную команду ожидает неминуемая перестройка.
Формат
Прошлым летом снятие двух команд с Единой лиги ВТБ привело к вынужденной смене формата соревнования. Регулярный чемпионат проходил в четыре круга, и каждая из 12 команд-участниц сыграла по рекордные 44 матча. Этот опыт показал: на турнире готовы играть чаще и больше. Поэтому, несмотря на сокращение количества клубов до 11, в лиге продолжают расширяться. В новом сезоне с октября по март станет проходить внутрисезонный кубок, в который будут вовлечены шесть отечественных и две зарубежные команды — по слухам, представители Сербии. Участники будут поделены на две группы и проведут по шесть встреч на групповой стадии, победители которой квалифицируются в «Финал четырёх». Всего в рамках внутрисезонного кубка пройдут 28 матчей.
При этом в основном турнире больше не будут проводить серию плей-ин. Формат регулярного сезона изменён не был, то же самое касается плей-офф: как и в последние два года, четвертьфинальные серии пройдут до трёх побед, а полуфинальные и финальная — до четырёх.
Арина Ершова