«Локомотив-Кубань» объявил нового главного тренера

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Антон Юдин назначен новым главным тренером краснодарского клуба баскетбольной Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань», сообщается на официальном сайте команды.
Прошедший сезон Юдин провел в качестве главного тренера ЦСКА-2 и привел команду к серебру Суперлиги. По ее итогам он был признан лучшим тренером турнира.
В прошлом сезоне «Локомотив-Кубань» тренировал Андрей Ведищев, который занимает пост президента клуба. Команда уступила в серии за третье место Лиги ВТБ казанскому УНИКСу.
«Благодарен всем, кто поддерживал меня в период, когда я возглавлял клуб как главный тренер. Несмотря на ответственность и занятость, которая лежит на мне как на президенте, я посчитал необходимым понять и посмотреть изнутри, как живёт и готовится к матчам основная команда, какой у игроков дух и характер. С надеждой передаю этот пост молодому, амбициозному и, самое главное, российскому специалисту Антону Юдину. Сегодня это серьезный и целеустремленный специалист, который умеет быть жестким, но в то же время справедливым. Уверен, он созрел и психологически, и по опыту для дебюта в качестве главного тренера команды Единой лиги ВТБ», — сказал Ведищев.