«Локомотив-Кубань» объявил нового главного тренера

«Благодарен всем, кто поддерживал меня в период, когда я возглавлял клуб как главный тренер. Несмотря на ответственность и занятость, которая лежит на мне как на президенте, я посчитал необходимым понять и посмотреть изнутри, как живёт и готовится к матчам основная команда, какой у игроков дух и характер. С надеждой передаю этот пост молодому, амбициозному и, самое главное, российскому специалисту Антону Юдину. Сегодня это серьезный и целеустремленный специалист, который умеет быть жестким, но в то же время справедливым. Уверен, он созрел и психологически, и по опыту для дебюта в качестве главного тренера команды Единой лиги ВТБ», — сказал Ведищев.