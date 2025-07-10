Во Франции задержали нашего спортсмена. Что произошло — и при чём здесь Грайнер и Дуров?

Какие перспективы у дела? Возможны три сценария. Первый — экстрадиция. Если французский суд сочтёт доказательства весомыми, Касаткина отправят в США, где ему предстоит судебное разбирательство по обвинениям в вымогательстве и кибермошенничестве. Второй вариант — отказ в выдаче. Причиной могут стать недостаточность улик, опасения относительно справедливого разбирательства в Штатах или политическая подоплёка дела. В таком случае Касаткин может вернуться в Россию или остаться во Франции, если для этого найдутся юридические основания. И, наконец, третий сценарий — затягивание процесса. Экстрадиционные дела редко решаются быстро: возможны апелляции, дипломатические обсуждения, дополнительные запросы. Вся эта процедура способна затянуться на месяцы, а то и на годы.