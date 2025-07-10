Юрист: российскому баскетболисту Касаткину может грозить до 20 лет тюрьмы в США

«В США Касаткин, скорее всего, получит реальное наказание. Многое зависит от того, будет ли он сотрудничать со следствием. Вероятнее всего Даниилу действительно грозит экстрадиция, поскольку и раньше из Франции выдавали российских граждан.



Даже тем, кто признавал свою вину, в США дают пять-шесть лет лишения свободы за такого рода преступления. Но наказание может дойти и до 20 лет», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.