«Мы потрясены»: бывший клуб Касаткина отреагировал на его арест во Франции

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. МБА-МАИ потрясен арестом бывшего баскетболиста команды Даниила Касаткина во Франции, сообщается в Telegram-канале московского клуба.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на информацию со слушаний в Париже заявило, что власти Франции задержали россиянина Касаткина по запросу США, которые подозревают его в причастности к киберпреступлениям. Касаткин отрицает обвинения, но после слушаний было решено оставить его под стражей. Ранее игравший за МБА-МАИ Касаткин с 23 июня находится под арестом, ему грозит экстрадиция в США, передает агентство. Указывается, что США выдали ордер на арест баскетболиста по подозрению, в частности, в «сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества».
«Даниил на протяжении четырех лет был одним из ключевых игроков нашей команды в Единой лиге ВТБ и совсем недавно завершил выступление за клуб. Знаем его как очень добропорядочного человека и профессионального молодого спортсмена, по-настоящему увлеченного своим делом. Надеемся на скорейшее разрешение столь явного недоразумения. Настроены для этого сделать все, что в наших силах. Даня, мы с тобой», — говорится в заявлении.
Вместе с МБА-МАИ Касаткин дважды становился бронзовым призером Кубка России.