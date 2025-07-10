Суд во Франции отказался выпустить баскетболиста Касаткина из изолятора

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Суд во Франции отказался выпустить задержанного во Франции баскетболиста Даниила Касаткина из изолятора, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Саруханов.
«Вчера рассмотрели нашу просьбу об изменении меры пресечения. Нам было отказано по формальным основаниям — у него нет постоянного места жительства во Франции, счета, близких родственников тут», — сказал адвокат.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на информацию со слушаний в Париже передавало, что власти Франции задержали россиянина Касаткина по запросу США, которые подозревают его в причастности к киберпреступлениям. Касаткин отрицает обвинения, но после слушаний было решено оставить его под стражей. Ранее игравший за московский клуб МБА-МАИ Касаткин с 23 июня находится под арестом, ему грозит экстрадиция в США, передает агентство. Указывается, что США выдали ордер на арест баскетболиста по подозрению, в частности, в «сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества».