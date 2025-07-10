Адвокат заявил о железном алиби у задержанного во Франции Касаткина

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на информацию со слушаний в Париже заявило, что власти Франции задержали россиянина Касаткина по запросу США, которые подозревают его в причастности к киберпреступлениям. Касаткин отрицает обвинения, но после слушаний было решено оставить его под стражей. Ранее игравший за московский клуб МБА-МАИ Касаткин с 23 июня находится под арестом, ему грозит экстрадиция в США, передает агентство. Указывается, что США выдали ордер на арест баскетболиста по подозрению, в частности, в «сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества».