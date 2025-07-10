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Адвокат заявил о железном алиби у задержанного во Франции Касаткина

Адвокат Касаткина заявил, что у баскетболиста есть железное алиби.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. У задержанного во Франции баскетболиста Даниила Касаткина есть «железное алиби», сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Саруханов.

«У него есть железное алиби, даже указанные в запросе даты не совпадают с теми, когда он посещал США», — сказал адвокат.

Он уточнил, что в настоящее время собирает документы, чтобы доказать его невиновность.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на информацию со слушаний в Париже заявило, что власти Франции задержали россиянина Касаткина по запросу США, которые подозревают его в причастности к киберпреступлениям. Касаткин отрицает обвинения, но после слушаний было решено оставить его под стражей. Ранее игравший за московский клуб МБА-МАИ Касаткин с 23 июня находится под арестом, ему грозит экстрадиция в США, передает агентство. Указывается, что США выдали ордер на арест баскетболиста по подозрению, в частности, в «сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества».