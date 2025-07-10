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«Дорога Промеса». Губерниев — о задержании баскетболиста Касаткина во Франции

Российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о задержанном во Франции 26-летнем баскетболисте Данииле Касаткине, сравнив это с арестом бывшего нападающего ФК «Спартак» Квинси Промеса.

Источник: Чемпионат.com

«Ему надо оказать всестороннюю консульскую поддержку, в том числе со стороны МИД. История странная: баскетболист‑хакер. С другой стороны, зачем он туда поехал? Неужели информация о его деятельности была закрыта от французских структур?

Это называется дорога Промеса, когда ты находишься под угрозой выдачи Интерпола и радостно едешь в ту страну, которая может тебя выдать. Мне не очень понятно, наверное, он должен был знать о подобных историях, не с бухты‑барахты же это взялось. Зачем он во Францию поехал, мне неясно.

Безусловно, есть презумпция невиновности, надо оказать ему всяческую поддержку. Видите, какая у нас талантливая молодёжь в России, баскетболисты могут быть хакерами. Значит, и хакер может быть баскетболистом», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Баскетболист был задержан в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Даниила подозревают в связях с хакерской сетью, которая атаковала в США примерно 900 организаций, в том числе два федеральных учреждения. В настоящий момент россиянин ожидает экстрадиции в США.

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