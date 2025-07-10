Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Единая лига выступила с заявлением из-за ареста игрока сборной России

Единая Лига ВТБ призывает к справедливому и быстрому рассмотрению дела Даниила Касаткина.

Источник: vtb-league.com

Единая Лига ВТБ и клуб МБА внимательно следят за ситуацией с задержанием российского баскетболиста Даниила Касаткина и оказывают поддержку. Об этом говорится в совместном заявлении лиги и клуба.

«Единая Лига ВТБ призывает к справедливому и быстрому рассмотрению дела Даниила Касаткина, обеспечению всех его законных прав и защите его здоровья», — говорится в заявлении.

Ранее президент РФБ Андрей Кириленко в разговоре с «РИА Новости» заявил о готовности оказать помощь.

Даниил Касаткин — последние четыре сезона провел в московском МБА и был одним из ключевых игроков команды в Единой Лиги ВТБ. Он также является игроком сборной России.

Российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали 23 июня в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, куда он прибыл с невестой. На слушаниях в Париже 8 июля ему продлили арест.

США подозревают Касаткина в причастности к хакерской группировке, действовавшей с помощью программ-вымогателей в 2020—2022 годах. Вашингтон считает, что баскетболист вел переговоры о выкупе. Сам спортсмен отрицает обвинения. Ему грозит экстрадиция.