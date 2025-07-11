Единая лига ВТБ назвала участников Суперкубка

«Лига ВТБ вернулась к формату “Финала четырех” на Суперкубке из-за непростого расписания участников. Подобный формат не в новинку и для Белградской арены, которая ранее уже принимала “Финалы четырех” крупнейших баскетбольных турниров, а теперь станет местом проведения Суперкубка Лиги ВТБ. Ни для кого не секрет, что Белград является одним из самых баскетбольных городов мира. Самые популярные команды столицы Сербии — “Партизан”, “Црвена Звезда” и “Мега” — ранее уже принимали участие в Суперкубке Лиги ВТБ», — заявил президент лиги Сергей Кущенко.