Единая лига ВТБ назвала участников Суперкубка

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Московский ЦСКА, петербургский «Зенит», белградская «Црвена Звезда» и «Дубай» поборются за Суперкубок Единой лиги ВТБ в формате «Финала четырех», сообщается в Telegram-канале лиги.
Впервые в истории турнира он пройдет за пределами России. Матчи примет Белград. 24 сентября состоятся полуфиналы, 25 сентября — игра за третье место и финальная встреча.
«Лига ВТБ вернулась к формату “Финала четырех” на Суперкубке из-за непростого расписания участников. Подобный формат не в новинку и для Белградской арены, которая ранее уже принимала “Финалы четырех” крупнейших баскетбольных турниров, а теперь станет местом проведения Суперкубка Лиги ВТБ. Ни для кого не секрет, что Белград является одним из самых баскетбольных городов мира. Самые популярные команды столицы Сербии — “Партизан”, “Црвена Звезда” и “Мега” — ранее уже принимали участие в Суперкубке Лиги ВТБ», — заявил президент лиги Сергей Кущенко.