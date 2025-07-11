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Экс-игрок ЦСКА может стать новым спортивным директором «Зенита»

44-летинй словенский специалист Сани Бечирович может стать новым спортивным директором «Зенита».

Источник: Чемпионат.com

Об этом информирует портал hoopsforthought.gr со ссылкой на журналиста Сотириса Ветакиса. Ранее пост спортивного директора «Зенита» покинул Манос Пападопулос. Бечирович занимал аналогичную должность в «Панатинаикосе».

Напомним, в 2011 году Бечирович перешёл в московский ЦСКА, в составе которого принял участие в двух матчах.

«Зенит» в прошлом сезоне Единой лиги занял второе место, в финальной серии со счётом 2−4 уставив ЦСКА.

Ранее Единая лига объявила состав участников и место проведения Суперкубка-2025.