Американец Ксавьер Мун назвал единственную вещь, которая его смутила в России

«Всё, что вы видите о России по телевизору, — это не так. Единственное, что меня смутило в России, — это холод, в остальном я полностью наслаждался своим временем в России, и у меня есть планы вернуться туда, как только я выздоровею», — приводит слова Ксавьера телеграм-канал СБГ Daily со ссылкой на его выступление в подкасте The basketball show.