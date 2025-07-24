Стал известен клуб, планирующий присоединиться к Единой лиге с сезона-2027/2028

«Президент клуба Николай Сандаков связался со мной, когда “Челбаскет” завершил сезон, он спросил, свободен ли я. Мы встретились, он рассказал историю “Челбаскета”, показал инфраструктуру, объяснил, как у них всё работает. А здесь же пирамида выстроена от и до: всё под эгидой федерации, у региона две команды в Суперлиге, есть команда в Высшей лиге, есть планы запустить молодёжку в Лигу ВТБ, есть студенческие команды, ДЮБЛ и так далее. Всё есть, но нужен был человек, у которого есть опыт выхода из Суперлиги в Единую лигу.
План состоит в том, чтобы через два года, когда будет достроен дворец, подать документы в лигу. «Челбаскету» нужен был менеджер с таким опытом. А мне было также интересно реализовать себя в новой команде и снова вывести клуб в Единую лигу ВТБ.
Николай Дмитриевич сказал, что всегда следил за «Уралмашем», видел, что мы могли комплектоваться с минимальным бюджетом и хорошо выступать — так было и в Суперлиге, и в Единой лиге. «Челбаскет» — не самая богатая команда, за пределами топ-6 по бюджету, но при этом спортивные результаты для выхода на следующий уровень тоже нужны. Поэтому команде нужен был человек, который сможет укомплектовать состав и заодно помочь настроить организационные процессы, чтобы они соответствовали Единой лиге. Планируется, что заявку «Челбаскет» будет подавать летом 2027 года — к этому моменту нужны и результаты на паркете, и организация, — сказал Доманов в интервью телеграм-каналу «Перехват».
В минувшем сезоне Суперлиги «Челбаскет» вылетел в ¼ финала плей-офф, уступив в серии ЦСКА-2 (0−3).