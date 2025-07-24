Стал известен клуб, планирующий присоединиться к Единой лиге с сезона-2027/2028

«Президент клуба Николай Сандаков связался со мной, когда “Челбаскет” завершил сезон, он спросил, свободен ли я. Мы встретились, он рассказал историю “Челбаскета”, показал инфраструктуру, объяснил, как у них всё работает. А здесь же пирамида выстроена от и до: всё под эгидой федерации, у региона две команды в Суперлиге, есть команда в Высшей лиге, есть планы запустить молодёжку в Лигу ВТБ, есть студенческие команды, ДЮБЛ и так далее. Всё есть, но нужен был человек, у которого есть опыт выхода из Суперлиги в Единую лигу.