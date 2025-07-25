Максим Барашков назвал российское лицо Единой лиги через пять лет

«Наверное, Антон Карданахишвили может заявить о себе неплохо: с каждым сезоном он прибавляет. Кирилл Елатонцев тоже очень хорошо прибавил за последнее время. Думаю, оба эти игрока точно будут претендовать на это звание», — сказал Барашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.