Что это было? Сборная России удивила, но есть нюанс

Не успели команды выйти на паркет после большого перерыва, как Ухов, обегая заслон, врезался в соперника плечом. Врачи тут же облепили Ивана, который ушёл на скамейку запасных с болью на лице. Игра нашей команды видоизменилась: больше стали «грузить» передачами в «краску», где большие уже пытались бороться под кольцом. Никто не хотел уступать, все шли на контакт и буквально бились на площадке. Теперь Иран стал больше бросать «трёшки», и это сработало! Сборная с Ближнего Востока реализовала три трёхочковых броска, но при этом не забывала подлавливать россиян на фолах. Преимущество России таяло на глазах, а Иран выиграл третий отрезок с результатом 16:13.