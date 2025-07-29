«Это однозначно». Адвокат раскрыла намерения семьи Тиммы в отношении Седоковой

«Мы будем оспаривать брачный договор и признавать его ничтожным. Это однозначно. На данном этапе мы подали заявления в правоохранительные органы России и Латвии о доведении Седоковой до самоубийства своего мужа — Яниса Тиммы», — сказала Гаврилова.