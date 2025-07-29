«Это однозначно». Адвокат раскрыла намерения семьи Тиммы в отношении Седоковой

Об этом информирует «Sputnik Латвия» со ссылкой на адвоката Маргариту Гаврилову, представляющую интересы семьи Яниса.
«Мы будем оспаривать брачный договор и признавать его ничтожным. Это однозначно. На данном этапе мы подали заявления в правоохранительные органы России и Латвии о доведении Седоковой до самоубийства своего мужа — Яниса Тиммы», — сказала Гаврилова.
Напомним, Янис скончался в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. По версии следствия, спортсмен совершил самоубийство. Родственники Тиммы считают, что до суицида его могли довести.