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«Это однозначно». Адвокат раскрыла намерения семьи Тиммы в отношении Седоковой

Родственники скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы намерены аннулировать брачный договор спортсмена с украинской певицей и его бывшей женой Анной Седоковой.

Источник: Чемпионат.com

Об этом информирует «Sputnik Латвия» со ссылкой на адвоката Маргариту Гаврилову, представляющую интересы семьи Яниса.

«Мы будем оспаривать брачный договор и признавать его ничтожным. Это однозначно. На данном этапе мы подали заявления в правоохранительные органы России и Латвии о доведении Седоковой до самоубийства своего мужа — Яниса Тиммы», — сказала Гаврилова.

Напомним, Янис скончался в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. По версии следствия, спортсмен совершил самоубийство. Родственники Тиммы считают, что до суицида его могли довести.