«Хотели увидеть прекрасный Париж». Касаткин — о своём задержании во Франции

Как только полиция увидела мой паспорт, меня отвели в сторону, не дав даже попрощаться с Аней. Сразу обыскали, надели наручники, усадили в машину и повезли в ближайший участок. Наручники затянули так, что синяки держались ещё неделю. В полицейском участке меня уведомили, что я задержан по просьбе «другой страны», и поместили в камеру. В ней была только дырка в полу и матрас«, — приводит слова Касаткина “Коммерсантъ”.