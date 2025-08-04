Всеволод Ищенко: «Пересматривал игры Кириленко целиком»

— Мне кажется, что в первом сезоне у него есть все шансы получить много игрового времени и сильно прокачать свои скилы. Егору повезло, что он попал именно в «Бруклин». Команда не преследует целей побеждать, бороться за место в плей-офф. Идет глобальная перестройка. Плюс они хотят обменять Кэма Томаса, то есть у Демина есть шанс быть на первой позиции и рассчитывать на броски, а не только создавать ситуации для партнеров, из-за чего его взяли в «Нетс» в первую очередь.