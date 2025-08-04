Всеволод Ищенко: «Пересматривал игры Кириленко целиком»

Игра Всеволода Ищенко — одно из самых приятных открытий прошедшего сезона Лиги ВТБ. 20-летний защитник удивил своей уверенностью, желанием брать игру на себя и готовностью к жесткому контакту. В конце июля он дебютировал за национальную сборную и был одним из лучших во второй игре с Ираном, в которой наша команда взяла у соседей убедительный реванш (79:58) за поражение в первом матче (67:70). В интервью «Известиям» Всеволод Ищенко рассказал о своих предпочтениях в баскетболе и первом тренере.
«Спарринг-партнеры у нас очень достойные в условиях изоляции»
— Первая игра с Ираном складывалась для нашей команды сложно и в итоге закончилась поражением. Во второй вы разгромили соперников. Что изменилось за один выходной день?
— Наша игра отличалась повышенным настроем и агрессивностью. С самого начала жестко играли в защите один на один, от этого стало легче и в нападении.
— Вы несколько раз забили в красивых проходах. Это уже становится вашей фишкой.
— Тренер говорил, что когда «большие» играют смену, то надо сразу атаковать. Так и набрал свои очки.
— Легко влились в этот коллектив или немного чувствовали себя не в своей тарелке?
— Скорее второе. Всё-таки есть отличия по сравнению с молодежкой. Плюс было не так много времени, чтобы притереться друг к другу. Отмечу, что такие ребята, как Александр Ганькевич, Влад Емченко и Иван Ухов, очень старались нас сплотить, побыстрее внедрить молодых в тренировочный процесс, в общении в быту.
— С Ираном вы часто были в розыгрыше, а в прошедшем сезоне мы видели вас на трех позициях. Какая вам ближе всего?
— Любимая — первая. В детстве играл только на ней. Как начал расти, отодвинули на вторую. А сейчас в основе «Локо» больше задействуют на третьем номере. Могу сказать, что мне это не близко, но пока так.
— А почему выбрали 23-й номер?
— Когда пришел в основу «Локо», то мой привычный пятый номер был занят, поэтому решил взять 23-й, который был свободен. Под ним играли два великих игрока — Майкл Джордан и Леброн Джеймс, да и чистая арифметика: 2 + 3 = 5.
— А почему пятый?
— Подходит под год рождения — 2005-й.
— Вы впервые проходите сбор под руководством Зорана Лукича. Как вам его тренерский стиль?
— Он схож со стилем Романа Семернинова. Роман Евгеньевич на сборах U-20 говорил, что мы будем готовить вас к основной сборной, заниматься по схожим лекалам, чтобы понимали, что от вас хочет тренерский штаба Зорана. Это строгая система, где ты должен выполнять план тренера, его установку, но и импровизировать не запрещается.
— Как вы проводили свое межсезонье?
— После поражения в серии за третье место мы остались тренироваться в Краснодаре еще на две-три недели. Тренажерный зал, индивидуальная подготовка без контакта. Можно сказать, что развивали свои баскетбольные навыки. Затем поехал домой. С мамой и сестрой ездили на отдых. После него стал индивидуально тренироваться на улице. Броски, дриблинг, иногда играл с ребятами, кто приходил на площадку. И из Ростова уже поехал в расположение сборной.
— Как оцените работу РФБ по поиску спарринг-партнеров?
— Очень достойная в условиях изоляции. В прошлом году с U-20 мы ездили в Сербию. Сыграли с двумя местными командами и национальной сборной Анголы. Это великолепный опыт. Затем эта команда поехала на квалификацию к Олимпийским играм и в очень достойной борьбе проиграла Испании в концовке. Мы смотрели этот матч и потом говорили, что мы в порядке. Почти как испанцы. (Смеется.).
В этом году U-20 сыграли с Сербией, Словенией (причем с более взрослым возрастом), Швейцарией, Арменией. Национальная команда провела два матча с Ираном, теперь поедем в Египет. Иранцы идут на 28-м месте в рейтинге ФИБА, это хороший уровень.
«Пытались обойтись без операции, но консервативное лечение не помогло»
— Давайте поговорим о прошедшем сезоне, когда о вас узнала широкая общественность. Вы ярко стартовали, но потом надолго выбыли из-за травмы голеностопа. Почему был такой длительный процесс реабилитации?
— Были сложности. Сначала пытались обойтись без операции. Казалось, что это возможно, но консервативное лечение не помогло. Всё-таки пришлось ложиться на операционный стол. Обидно, что пропустил так много, но у меня всё впереди.
— Помимо очень уверенной игры в нападении вы показали классные навыки оборонительного игрока. Против кого было труднее всего защищаться?
— Против Мело Тримбла. Он особо не бросает дальние броски, но первый шаг и смена ритма очень быстрые. Не сразу приспособился.
— А кого из топовых игроков было легко сдерживать?
— Просто не было ни с кем. Наверное, всем запомнилась моя дуэль с Дуэйном Бэйконом в полуфинальной серии. И он, кстати, как будто не так агрессивно шел в контакт. Больше был заострен на броски со средней дистанции и «трёхи». И мне было комфортно защищаться.
— А с кем из партнеров больше всего зарубался на тренировках?
— С Антониусом Кливлендом. Он был моим самым близким другом из легионеров. Всё как-то началось еще с предсезонки. Часто оставались поиграть после основного занятия, много подсказывал, даже защищал перед тренерами в какие-то моменты. Работа с ним многое дала мне в плане уверенности.
— Кем-то вдохновлялись из российских игроков?
— Если не по позиции, то назову Андрея Кириленко. Универсал, великолепно читающий игру. Защита на запредельном уровне. Пересматривал его матчи целиком.
— А из тех, кто еще играет?
— Швед. Очень уверен в себе. Если дадут возможность бросить 20 раз, то он это сделает.
— А кто ваш любимый игрок в НБА?
— Нравится Дончич. За счет баскетбольного IQ он пешком, взглядом всех раскидывает. У Йокича невероятная техника, несмотря на габариты. За движение и атлетизм нравятся Энтони Эдвардс и Шэй Гилджес-Александр.
— Что скажете о шансах Егора Демина закрепиться в составе «Бруклина»?
— Мне кажется, что в первом сезоне у него есть все шансы получить много игрового времени и сильно прокачать свои скилы. Егору повезло, что он попал именно в «Бруклин». Команда не преследует целей побеждать, бороться за место в плей-офф. Идет глобальная перестройка. Плюс они хотят обменять Кэма Томаса, то есть у Демина есть шанс быть на первой позиции и рассчитывать на броски, а не только создавать ситуации для партнеров, из-за чего его взяли в «Нетс» в первую очередь.
«Цель на новый сезон — получить больше игрового времени»
— Кто был вашим первым тренером?
— Андрей Анатольевич Василенко в ростовской ДЮСШ № 7. Он был даже больше не баскетбольным тренером, а реально вторым отцом. Всегда поддерживал за пределами паркета, давал ценные советы. Благодарен Андрею Анатольевичу, что он создал максимально дружную команду. Было очень приятно находиться в такой семейной атмосфере. Если из нашего коллектива кому-то делали больно на площадке, то все шли его защищать. После тренировки мы не расходились, а вместе шли гулять на площадку.
— Продолжаете общаться с Василенко?
— Да, поздравляю его с днем тренера, с днем рождения. Он спрашивает меня какие-то вещи. Мы на связи.
— Вы из спортивной семьи?
— Мама не занималась спортом. Отец до 18 лет боксировал на любительском уровне, потом бросил.
— Какую цель вы ставите на новый сезон?
— Получить больше игрового времени и большую роль. Хочется играть на первой-второй позиции, а не стоять в углу в ожидании передачи.
— Конкуренция у вас будь здоров.
— Продлили Патрика Миллера, взяли Джеремайю Мартина, Кассиуса Робертсона из чемпионата Испании. Конкуренция серьезная, но без нее никуда.
— Какую статистику хотели бы видеть в конце сезона?
— Хочу выйти на цифры 10+4+3. И больше бросать трехочковых, а не как в прошедшем чемпионате, когда выбросил всего пять бросков за весь сезон.
— Как вам кажется, не снизился ли уровень Единой лиги ВТБ в период санкций?
— Мне кажется, что это по-прежнему одна из сильнейших лиг в Европе. Да, говорят, что сейчас приезжают не такие именитые легионеры. Но посмотрите на иностранцев, которые выступали в сезоне-2024/25. Аврамович был одним из лидеров Сербии на Олимпиаде, защищался против того же Шэя. Бэйкон мог бы играть в любом клубе Евролиги на первых ролях. Шведа подписали по ходу сезона. Антониус пришел в «Локо» из Евролиги.
Еще очевидный плюс, что стало больше игр. Это интереснее и болельщикам, и игрокам, особенно молодым, у которых появилось больше возможностей проявить себя. Когда регулярка состоит из, условно, 30 игр, то права на ошибку у тренеров практически нет, поэтому они и ставят на опытных исполнителей.
Тимур Ганеев