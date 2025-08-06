А вот так намного лучше! Сборная России не оставила шансов Египту

Во второй половине картина почти не изменилась: разница перевалила за 20 очков, а сборная России методично наращивала преимущество, победив в каждой из четвертей. Египтяне так и не смогли ни разу провести ни одного яркого отрезка, ни тем более создать угрозу для камбэка — что лишний раз говорит о том, насколько собраннее сегодня были наши ребята по сравнению с прошлой игрой.