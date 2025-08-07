Баскетболист Уайт покинул «Зенит»

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Американский тяжелый форвард Окаро Уайт покинул петербургский «Зенит» в связи с окончанием срока действия контракта, сообщается на сайте баскетбольного клуба.
Уайт присоединился к «Зениту» в январе 2025 года. Вместе с петербургским клубом он выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ и дошел до финала плей-офф, где коллектив уступил московскому ЦСКА (2−4 в серии). Всего за «сине-бело-голубых» он провел 30 матчей, в среднем набирая 7,7 очка, делая 3,4 подбора, 0,9 передачи и 0,7 перехвата за 20 минут на паркете.
Уайту 32 года. До «Зенита» в Единой лиге он выступал за казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Также он провел 44 матча в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), представляя «Майами Хит» и «Вашингтон Уизардс».