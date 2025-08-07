Баскетболист Уайт покинул «Зенит»

Уайт присоединился к «Зениту» в январе 2025 года. Вместе с петербургским клубом он выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ и дошел до финала плей-офф, где коллектив уступил московскому ЦСКА (2−4 в серии). Всего за «сине-бело-голубых» он провел 30 матчей, в среднем набирая 7,7 очка, делая 3,4 подбора, 0,9 передачи и 0,7 перехвата за 20 минут на паркете.