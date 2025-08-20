Такой поступок внушает уважение. В МБА-МАИ поддержат Касаткина после французской тюрьмы

26-летний Даниил Касаткин был задержан 21 июня 2025 года в пригороде Парижа по запросу США, где его подозревают в причастности к хакерской деятельности. Сам спортсмен категорически отвергает все обвинения. С тех пор он находится под стражей, а расследование затягивается. В то время как международные организации сохраняют молчание, именно бывший клуб оказался одним из немногих, кто открыто заявил о готовности поддержать своего игрока.