Американский баскетболист Акун-Перселл покинул УНИКС

Американский баскетболист Акун-Перселл покинул клуб УНИКС.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Казанский баскетбольный клуб УНИКС объявил в своем Telegram-канале об уходе американского форварда Девона Акун-Перселла.

Акун-Перселл выступал за УНИКС с лета 2024 года, его однолетний контракт предусматривал возможность продления на один год.

«Баскетбольный клуб УНИКС благодарит Девона за вклад в победы команды и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении УНИКСа.

Акун-Перселлу 32 года. В минувшем сезоне американец провел 52 матча регулярного чемпионата и плей-офф Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 15,8 очка, отдавал 3,2 результативные передачи, совершал 3,1 подбора и 1,2 перехвата. Баскетболист помог УНИКСу завоевать бронзовые медали Единой лиги ВТБ. В 2022−24 годах Акун-Перселл выступал за краснодарский клуб «Локомотив-Кубань», с которым дошел до финала плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23.