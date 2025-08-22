Американский баскетболист Акун-Перселл покинул УНИКС

Акун-Перселлу 32 года. В минувшем сезоне американец провел 52 матча регулярного чемпионата и плей-офф Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 15,8 очка, отдавал 3,2 результативные передачи, совершал 3,1 подбора и 1,2 перехвата. Баскетболист помог УНИКСу завоевать бронзовые медали Единой лиги ВТБ. В 2022−24 годах Акун-Перселл выступал за краснодарский клуб «Локомотив-Кубань», с которым дошел до финала плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23.