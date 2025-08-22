Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Локомотив-Кубань» объявил о назначении Алексея Пегушина на пост вице-президента клуба

Алексей Пегушин занял пост вице-президента «Локомотива-Кубань».

Источник: Чемпионат.com

Алексей Пегушин занял пост вице-президента «Локомотива-Кубань». Об этом информирует пресс служба краснодарской команды.

Во время игровой карьеры Пегушин в составе «Урал Грейта» выиграл два золота чемпионата России (сезоны-2000/2001 и 2001/2002). После работал начальником и ассистентом тренера в пермском клубе.

«Разговоры о том, не хотел бы я присоединиться к “Локомотиву”, мы с Андреем Владимировичем Ведищевым вели уже давно. У меня было время всё как следует обдумать. И когда этим летом он прислал чёткое и определённое приглашение, я согласился быстро.

В «Локо» я — вице-президент по спорту. Это значит, что в моей сфере ответственности находятся результаты всех команд: основной, молодёжной, юниорских и юношеских. Работы предстоит очень много, притом работы интересной. Будем развивать молодых игроков и постараемся уже по итогам этого сезона добиться с основной командой результата, который всем понравится", — сказал Пегушин.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» уступил казанскому УНИКСу в серии за бронзовые медали (1−3).