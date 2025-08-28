Андрей Ватутин: «Скорее состоится встреча со снежным человеком, чем будет достроен УСК ЦСКА»

— Есть известная байка про возможность встретить на улице снежного человека, которая, как известно, составляет 50 на 50. Так вот, мне представляется, что, скорее, такая встреча состоится, чем УСК ЦСКА будет достроен. Много раз говорил о причинах подобной ситуации, нет нужды повторяться. Здание было построено примерно на 30%, и работы не только остановлены уже более года, но и не была проведена необходимая консервация. Очень жаль затраченных средств и усилий «Норникеля». Наш собственник делал всё возможное для возведения объекта и его спасения, когда возникли препятствия. К сожалению, добиться результата пока не удается. Лучшее, как известно, враг хорошего, и мне очень жаль, что в свое время было принято решение о сносе УСК. Назад ходов, увы, нет. Остается надеяться на чудо или чью-то добрую волю закончить стройку.