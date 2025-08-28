Андрей Ватутин: «Скорее состоится встреча со снежным человеком, чем будет достроен УСК ЦСКА»

ЦСКА начинает подготовку к новому сезону без значительных изменений в чемпионском составе. Потери Алексы Аврамовича и Амата Мбая были компенсированы приглашением игроков, имеющих опыт игры в Единой лиге ВТБ. Также клубу удалось удержать мощную переднюю линию в лице Тони Джекири и Ливио Жан-Шарля. В интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» президент армейцев Андрей Ватутин не исключил, что в ростере команды появится шестой легионер, но торопиться с его приглашением не будут. Также он обсудил международную повестку и проблемы со строительством новой арены.
Средства, полученные за Аврамовича, значительно способствовали сохранению качества состава
— В этом году ЦСКА завершил комплектование одним из первых в Единой лиге ВТБ и при этом почти сохранил чемпионский состав. Как вам это удалось?
— В последние годы бюджет клуба по понятным причинам неоднократно сокращался, и менеджменту снова пришлось искать баланс между желанием сохранить победный состав и реальными возможностями это сделать. Не буду скрывать, нам очень помог переход Алексы Аврамовича. «Дубай» заплатил бай-аут за расторжение его контракта, что значительно способствовало сохранению качества состава. В целом, повторю, исходя из возможностей, результатами летней кадровой работы на сегодняшний день мы довольны.
— Будете ли вы подписывать шестого иностранца? Или прибережете эту опцию на вторую часть чемпионата?
— Понятно, что решение не подписывать шестого легионера в первую очередь вызвано желанием сэкономить. Мы всегда были сторонниками комплектования команды летом, чтобы коллектив и его «химия» формировались в самом начале работы, но, увы, приходится подстраиваться под реальность. Начнем сезон в нынешнем составе, сейчас в ростере 15 игроков, что вполне достаточно для полноценной ротации. Возможность приобретения шестого иностранца не исключаем, но торопиться не будем.
— Какую потерю вы бы назвали более серьезной? Уход Аврамовича или Мбая?
— Не могу сравнивать, это баскетболисты разных амплуа, и каждый был по-своему ценен и дорог, оба стали частью истории клуба. То, как простился с клубом Амат, меня лично невероятно тронуло, в своем обращении он постарался не забыть никого из большого коллектива. К сожалению, сохранить ребят было невозможно: оба уходили на топ-уровень, в Евролигу, подписывая долгосрочные контракты. У нас сложились добрые дружеские отношения и с Алексой, и с Аматом, искренне желаем им удачи на новом месте, будем следить и переживать. За Алексу будем болеть уже сейчас, на чемпионате Европы.
— Пришлось ли вам выкупать контракт Кливленда или он был свободным агентом?
— Не люблю формулировку «выкупать контракт», она звучит неточно. В соглашении Антониуса с «Локо» был пункт о возможности расторжения договора за прописанную сумму. Как я сказал ранее, нам помогли средства, вырученные за переход Аврамовича. Антониус провел классный сезон за «Локо», и теперь мы ждем его прогресса в наших рядах.
— Пока последним действием вашего клуба на рынке стало продление контрактов Джекири и Жан-Шарля. Они сразу согласились остаться или это были сложные переговоры?
— Пришлось ждать, наблюдать за действиями конкурентов, потому что классные «большие» — товар штучный. Особенно велик был спрос на Тони, которым интересовались многие клубы Евролиги и Еврокубка. К счастью, смогли удержать, пожалуй, лучшую пару центровых в Единой лиге.
Никто не будет против, если Чадов повторит путь Воронцевича
— Как оцените возвращение Руженцева? Верите, что он со второй попытки закрепится в ротации Пистиолиса?
— Мы много говорили об этом возвращении с Андреасом, также с тренером много общался Самсон. Вместе решили, что сейчас существуют все условия для выхода игрока на новый уровень, всё зависит от взаимопонимания и усердной работы. Думаю, за этим дело не станет. Руженцев — один из самых перспективных игроков в стране, клуб возлагает на него большие надежды. Верю, что он их оправдает.
— На ваш взгляд, Чадов — уже готовый игрок для основы или первый сезон будет для него адаптацией к большому клубу?
— Наверное, сразу рассчитывать на Александра как на основного игрока рановато. В то же время в «Нижнем» он показал зрелую игру, доказав, что готов на большее. Полагаю, что в форме ЦСКА и рядом с классными опытными одноклубниками у него будут все возможности заматереть и добиться прогресса. «Большие» — ребята зависимые от созидателей, редко делают игру самостоятельно, поэтому у нас, рядом с Мело, Каспером, Иваном Уховым и другими, он получит шансы проявить себя. Никто не будет против, если он повторит путь легенды нашего баскетбола Андрея Воронцевича и проведет долгие годы в ЦСКА.
— Сейчас в первой команде не перебор игроков (15)? Может ли кто-то уйти в аренду или для игровой практики молодых игроков есть ЦСКА-2?
— Это число, пожалуй, оптимально для ротации, ведь никогда нельзя исключать травм и болезней. К тому же мы подключили молодых ребят с прицелом на перспективу, и в грядущем сезоне Зайцев и Ключенков наверняка будут привлекаться к матчам в составе ЦСКА-2.
— Будет ли усилен тренерский штаб первой команды после перевода Бартунова в фарм-клуб?
— Во-первых, желаем Олегу удачи на новом месте работы. После прошлого сверхуспешного сезона ЦСКА-2 планка ожиданий поднята до самого верха, и в этом смысле ему будет непросто: состав команды изменился кардинально. Но мы помним, что для этой команды самое главное — не призовые места Суперлиги, а рост и развитие молодых игроков. Что касается штаба основной команды, то Андреас не планирует кого-то приглашать на замену.
— Удивились, что в это межсезонье вокруг ЦСКА почти не было слухов?
— В первую очередь, это связано с нашим отсутствием в европейском спортивном пространстве, в тамошнем информационном поле, где работают большинство инсайдеров. К тому же мы не проводили существенных изменений в составе. И всё же какие-то слухи были, читали с интересом.
Россия и ЦСКА на сегодня не входят в круг интересов НБА-Европа
— «Зенит» подписал Димитриевича, Рэндольфа и Робертсона, УНИКС — Ли и Пьера. Предлагали ли ЦСКА этим летом игроков, которые прошлый год провели в Евролиге?
— Агенты предлагают всем огромное количество баскетболистов с самым разнообразным резюме, поэтому ответ утвердительный — в целом, касаемо игроков с недавним опытом Евролиги.
— И что скажете про усиления конкурентов? Кто больше всего впечатлил?
— Полагаю, у коллег схожие с нами проблемы с бюджетированием, мы все работаем в одной системе координат. При этом все провели великолепную работу. «Зенит», УНИКС и «Локомотив-Кубань» существенно перекроили составы, а в Питере и Краснодаре еще и новые главные тренеры. Болельщиков наверняка радует, что клубы отметились классными приобретениями, и сезон совершенно точно будет интересным.
— Лига в этом году сократилась еще на одну команду. Печально, что в такой большой стране мы можем найти только 11 клубов для высшего дивизиона?
— Увы, такова реальность. Экономические факторы, помноженные на баскетбольные рейтинги, пока не позволяют большего.
— Добавление нового турнира с участием двух клубов Лиги АБА — это важное событие в текущих условиях? И говорит ли это о том, что теперь клубы Единой лиги окончательно забудут про Кубок России?
— Безусловно, это любопытный вызов для Лиги. Пусть в этом турнире и не будет зарубежных топ-клубов, мы получаем международное соревнование с официальным статусом, имеем возможность «вариться не только в собственном соку». А про Кубок России не забываем: в нем на протяжении нескольких лет выступает ЦСКА-2.
— Суперкубок в Белграде будет разыгран за два дня. Не слишком ли сжатые сроки? Или мы сейчас не в той ситуации, чтобы жаловаться?
— Два матча за два дня — нормальная ситуация для предсезонки, в предыдущие годы приходилось играть три матча за четыре дня, а некоторым командам даже три за три. Лига объективно не имела возможности обеспечить другие сроки, хотя бы потому, что до середины сентября проходит Евробаскет, и ведущие игроки клубов Евролиги будут в сборных, а сезон Евролиги (как и Единой лиги ВТБ) стартует 30 сентября, причем сразу с «двойной недели». Мы благодарны «Црвене Звезде» и «Дубаю», что в столь сжатом графике они выбрали именно Суперкубок как финальную стадию подготовки.
— Претерпит ли бюджет какие-то изменения на новый сезон? Или он останется на уровне прошлого года, учитывая довольно стабильный курс рубля в последние полгода?
— Благодарен всем спонсорам клуба за поддержку, мы ценим вклад каждого. Курс рубля в значительной степени является производной ситуации с экономикой, поэтому размер бюджета от отношений пары рубль/доллар или рубль/евро, конечно, зависит, но не в первую очередь. Рублевые расходы, связанные с перелетами, оплатой логистики, услуг, арендой локаций и прочего, значительно выросли из-за общего роста цен. В любом случае, бюджет сформирован, продолжаем работу по сокращению расходов и поиску новых источников доходов и спонсоров.
— Не осталось сомнений, что в скором времени в Европе будет запущена лига под эгидой НБА. Директор НБА-Европа Джордж Айвазоглу в интервью греческой прессе даже отметил, что у клубов из России будет возможность поучаствовать в лиге НБА и ФИБА в Европе. Изменили ли вы свое отношение к этому проекту? Верите, что он станет серьезным конкурентом Евролиги?
— Россия и ЦСКА на сегодняшний день не входят в круг интересов НБА, и к нам по этой теме никто не обращался. В целом по проекту высказался бы таким образом. Желание НБА запустить новую лигу остается неизменным, но сроки реализации проекта могут корректироваться. НБА никуда не торопится, терпеливо изучает рынок, проводит встречи с возможными кандидатами — как командами, так и городами. По моей оценке, аналогичный проект НБА в Африке оправдал далеко не все ожидания, поэтому вторая попытка «зайти» на другой континент будет очень взвешенной. Никто из НБА не будет вдолгую инвестировать в европейский баскетбол, в идеале хотят создать модель соревнования под своим брендом преимущественно за европейские деньги.
Евролига переживает непростые времена, основная проблема — поиск единства клубов. Через год завершается десятилетнее лицензионное соглашение, и не все клубы на сегодня готовы его продлевать, держа в уме проект НБА. Мы искренне надеемся, что всем удастся найти точки соприкосновения. Здесь очень важно сохранить европейскую специфику, не уходить в крайности. На наш взгляд, Евролига на протяжении многих лет двигалась в правильном направлении, заметно развивалась и достигала серьезных результатов. Не хотелось бы растерять всё это.
— Летом тренеры ЦСКА поучаствовали в конгрессе тренеров Евролиги, выступив с мастер-классом по спейсингу. Были ли у клуба еще какие-то взаимодействия с турниром после окончания сезона в Единой лиге?
— Здесь важно обозначить, что профсоюз тренеров Евролиги — независимое объединение, не входящее в структуру организации. Поэтому его нельзя вносить в список упомянутых взаимодействий. В остальном всё идет своим чередом, мы регулярно принимаем участие в заседаниях Совета акционеров, включая ежегодную Ассамблею, голосуем наравне с остальными клубами. Руководство страны и Министерство спорта четко обозначили важность сохранения представительства нашего спорта в международных спортивных организациях, и наша работа в этом плане будет продолжена. Позиции ЦСКА в Евролиге формировались десятилетиями, и нет никакого смысла от них отказываться по своей инициативе. Надо думать не только о сегодняшнем дне.
«Очень жаль, что в свое время было принято решение о сносе УСК»
— В нашем декабрьском интервью вы сказали: «Если недостроенная арена в таком состоянии простоит зиму, ее проще будет снести». Похоже, что строители в итоге ничего не предпринимали. Какова ситуация с УСК сейчас? Есть ли какие-то перспективы продолжения стройки?
— Есть известная байка про возможность встретить на улице снежного человека, которая, как известно, составляет 50 на 50. Так вот, мне представляется, что, скорее, такая встреча состоится, чем УСК ЦСКА будет достроен. Много раз говорил о причинах подобной ситуации, нет нужды повторяться. Здание было построено примерно на 30%, и работы не только остановлены уже более года, но и не была проведена необходимая консервация. Очень жаль затраченных средств и усилий «Норникеля». Наш собственник делал всё возможное для возведения объекта и его спасения, когда возникли препятствия. К сожалению, добиться результата пока не удается. Лучшее, как известно, враг хорошего, и мне очень жаль, что в свое время было принято решение о сносе УСК. Назад ходов, увы, нет. Остается надеяться на чудо или чью-то добрую волю закончить стройку.
— Уже привыкли жить на три локации? Насколько это тяжело для бюджета клуба?
— Привыкнуть привыкли, но легче от этого не становится. Это, безусловно, ведет к дополнительным затратам, в том числе и временным, которые порой не измеришь деньгами. К тому же нам добавляет сложностей загруженность «Мегаспорта», где огромное количество матчей и тренировок проводит хоккейный «Спартак», плюс немало других культурно-спортивных мероприятий. В нынешнем сезоне может сложиться так, что на основной арене мы проведем лишь половину домашних матчей — остальные вынужденно придется смещать в Крылатское. Других подходящих нам арен в Москве, к сожалению, нет. Те немногие, которые есть, имеют аналогичные сложности с расписанием.
Тимур Ганеев