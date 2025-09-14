«Автодор» подписал контракт с баскетболистом сборной России

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» подписал контракт с 27-летним разыгрывающим Григорием Мотовиловым, сообщается на сайте команды Единой лиги ВТБ.
Соглашение рассчитано до конца октября и предусматривает опцию продления до конца чемпионата.
В сезоне-2024/25 Мотовилов играл за казахстанскую «Астану», набирая в среднем за игру 10,4 очка и совершая 4,5 передачи и 2,4 подбора. Также в Единой лиге разыгрывающий защищал цвета санкт-петербургского «Зенита», краснодарского «Локомотива-Кубани», красноярского «Енисея» и «Минска». Он был участником чемпионата мира 2019 года в составе сборной России.
«Мотовилов — очень талантливый баскетболист. Быстрый и энергичный игрок. Рассчитываем, что Григорий добавит команде энергии. Он играет с высокой самоотдачей на обеих сторонах площадки, понимает баскетбол, умеет набирать очки и задействовать партнеров. Надеюсь, его стиль игры сделает нас лучше. Думаю, Мотовилов подходит нашей молодой команде и способен раскрыться в “Автодоре”, — сказал главный тренер клуба Миленко Богичевич.