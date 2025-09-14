«Автодор» подписал контракт с баскетболистом сборной России

В сезоне-2024/25 Мотовилов играл за казахстанскую «Астану», набирая в среднем за игру 10,4 очка и совершая 4,5 передачи и 2,4 подбора. Также в Единой лиге разыгрывающий защищал цвета санкт-петербургского «Зенита», краснодарского «Локомотива-Кубани», красноярского «Енисея» и «Минска». Он был участником чемпионата мира 2019 года в составе сборной России.