Андреас Пистиолис прокомментировал продление контракта с ЦСКА

«Путешествие продолжается, и лучшее ещё впереди! Искренне благодарю президента нашего клуба Андрея Ватутина и вице-президента Наталию Фураеву за доверие и предоставленную возможность вместе строить будущее ЦСКА. ЦСКА — моя семья уже более десяти лет, и вместе с нашими игроками, преданным тренерским штабом и невероятными болельщиками мы будем и дальше прилагать всё больше усилий. ЦСКА здесь, чтобы побеждать, и мы будем бороться каждую секунду на площадке, чтобы оставаться тем, кем мы являемся, — чемпионами!» — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.