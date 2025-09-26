ЦСКА сверхуверенно взял Суперкубок! Наигранный состав и магия Тримбла

Суперкубок Единой лиги ВТБ-2025. Финал
ЦСКА — «Зенит» — 96:79 (19:18, 30:14, 32:26, 15:21).
- ЦСКА: Тримбл (26 + 8 передач), Руженцев (20), Жан-Шарль (16).
- «Зенит»: Жбанов (17 + 9 подборов), Щербенев (12), Мартюк, Воронцевич (оба — 11).
Драматичной борьбы в финале Суперкубка не получилось. Мощный рывок от ЦСКА во второй четверти отправил игроков «Зенита» в длительный нокдаун, от которого подопечные Александера Секулчича так и не оправились. Первое противостояние наших топ-клубов в сезоне-2025/26 завершается в пользу армейцев, а новый регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ начнется уже 28 сентября.
Разные полуфиналы
Команды разными путями дошли до финала. ЦСКА катком прошелся по «Црвене Звезде», выиграв у клуба Евролиги с разницей «+22». Сербские журналисты после матча объясняли такой провал отсутствием главной звезды Девонте Грэма и усталостью команды после предсезонного турнира на Крите, где белградцам противостояли «Фенербахче» и «Олимпиакос».
«В какой-то момент у нас стали залетать самые сложные броски, — отмечал “СЭ” после матча Иван Ухов, который стал вторым в составе москвичей по эффективности (26 баллов). — У меня, у Мело Тримбла, у других ребят. В целом стоит порадоваться, что устояли против такой сильной команды на ее площадке, нашли в себе силы стабильно отыграть все 40 минут. Была ли недооценка со стороны “Звезды”? Нужно было какое-то время после позднего прилета в Белград, чтобы поймать игровой ритм, продышаться. Соперники были в похожей ситуации и это могло сказаться на них. Расслабленность плюс усталость».
«Зенит» же провел матч с очень мотивированным БК «Дубай», собравшим звездный состав под дебютный год в главном еврокубке Старого света. В первой половине Джанан Муса и Коста Кондич разрывали оборону сине-бело-голубых. В третьей четверти к ним присоединился Дуэйн Бэйкон и преимущество команды из ОАЭ достигло «+19». Казалось, что дело закончится разгромом, но петербургский клуб преобразился после выхода Дмитрия Узинского. «Думаю, решающим стал выход на паркет Узи. Он очень помог нам перевернуть игру. Добавил энергии, здорово защищался против лидеров соперника, успевал буквально везде. Х-фактор», — сказал о своем партнере «СЭ» Ненад Димитриевич.
Сам Нено стал самым эффективным в «Зените» (33 балла), а на троих с Алексом Пойтрессом и Трентом Фрейзером они набрали 70 очков. Последний забросил решающую «треху» в клатче, а в последней атаке «Дубая» против Мусы здорово отзащищался Георгий Жбанов.
Мело + Самсон
В полуфинале Жбанов остался без набранных очков. Зато набрал сразу восемь за первую четверть финала. Два точных трехочковых и легкие очки после перехвата на Каспере Уэйре. Армейцы провалили стартовый отрезок (3:10) и Андреас Пистиолис отреагировал тайм-аутом. После этого игра выровнялась, а благодаря выходу Мело Тримбла армейцы и вовсе завершили десятиминутку в свою пользу. Вторую же четверть баскетболисты ЦСКА начали с рывка 9:0, а следом Трибмл набрал 10 очков подряд, забивая на любой вкус (38:20). Свои первые очки с игры во второй четверти питерцы забили только на шестой минуте.
За первую половину действующие чемпионы Лиги ВТБ реализовали 11 из 18 трехочковых и ушли на большой перерыв с форой «+17». «Зениту» требовалось совершить еще одно чудо, чтобы попытаться вернуться в игру. В третьей четверти партнеров старались разбудить Жбанов и Александр Щербенев, но в защите сине-бело-голубые ничего не смогли поделать с лидерами соперников. Тримбл и Самсон Руженцев продолжали попадать, а Андрей Мартюк и Пойтресс не могли ничего поделать с Жан-Шарлем. Так ЦСКА забрал и третью четверть, превратив последнюю в пустую формальность.
ЦСКА, практически полностью сохранивший чемпионский состав, оправдал статус фаворита Суперкубка, в третий раз забрав этот трофей. Обновленному же составу «Зенита» во главе с Секуличем еще только предстоит построить настоящую команду.
«Мы смотрели матч “Зенита” с “Дубаем” и понимали, что соперник может совершить камбэк, — сказал “СЭ” Иван Ухов. — Поэтому вышли на вторую половину максимально сконцентрированными, хотели показать свою лучшую игру, достойную финала. Рад, что у нас получилось порадовать наших фанатов и сохранить трофей».
MVP Суперкубка справедливо был признан Тримбл. Для Мело это уже третий подобный титул в России, после двух MVP финальной серии плей-офф. «Мне приятно получить индивидуальную награду, но самое главное — это то, что мы взяли очередной трофей, — заявил “СЭ” американский защитник. — В целом я бы хотел отметить организацию Суперкубка. Было очень круто сыграть на “Белград Арене”, насладиться этим временем в Сербии перед началом тяжелого сезона».
В символическую пятерку турнира попали Коста Кондич, Чима Монеке, Самсон Руженцев, Андрей Воронцевич и Ливио Жан-Шарль.
Тимур Ганеев