ЦСКА сверхуверенно взял Суперкубок! Наигранный состав и магия Тримбла

«В какой-то момент у нас стали залетать самые сложные броски, — отмечал “СЭ” после матча Иван Ухов, который стал вторым в составе москвичей по эффективности (26 баллов). — У меня, у Мело Тримбла, у других ребят. В целом стоит порадоваться, что устояли против такой сильной команды на ее площадке, нашли в себе силы стабильно отыграть все 40 минут. Была ли недооценка со стороны “Звезды”? Нужно было какое-то время после позднего прилета в Белград, чтобы поймать игровой ритм, продышаться. Соперники были в похожей ситуации и это могло сказаться на них. Расслабленность плюс усталость».