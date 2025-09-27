В УНИКСе оценили готовность «Пармы» к новому сезону Единой лиги перед очной встречей

«В принципе, одинаково настраиваюсь на любого соперника — неважно, играл я в этом клубе или нет. Тем более я защищал цвета “Пармы” не в прошлом сезоне. Для меня нет разницы, против кого играть. Думаю, ещё не все игроки “Пармы” раскрылись. Но Террелл Картер уже демонстрирует хороший баскетбол. У уральцев неплохой российский состав. Все с броском, каждый может взять на себя атаку, поэтому легко нам не будет.