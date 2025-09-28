Кто нарушит стабильность в топ-4? Главное перед стартом сезона Единой лиги

Прилично этим летом пошумел краснодарский «Локомотив-Кубань». И вновь больше всего разговоров — о позиции главного тренера. Год назад совершенно неожиданно команду возглавил президент Андрей Ведищев. При нём клуб выдал исторический для себя старт и остановился в шаге от выхода в финал Единой лиги. Казалось, Ведищев продолжит работу тренером, совмещая этот пост с президентскими обязанностями, но спустя некоторое время после окончания минувшего чемпионата стало известно, что его сменит Антон Юдин, который в прошлом сезоне работал в Суперлиге, возглавляя ЦСКА-2. В некотором роде решение вновь неожиданное и породило много вопросов. Однако сложилось мнение, что Юдин уже давно стучался в Единую лигу в качестве главного — и в Краснодаре ему дали эту возможность. Риск ли это? Конечно. Но так же говорили и год назад. Помимо этого, «Локо» мощно усилился и по части игроков. В Краснодар перебрались самый эффективный игрок Единой лиги прошлого сезона Джеремайя Мартин, а также Винс Хантер, Ройс Хэмм, Кассиус Робертсон, Макар Коновалов, Илья Попов. Однако также очень важно, что контракт продлил лучший игрок прошлого сезона в составе «Локо» — Патрик Миллер. В предсезонке краснодарцы одержали пять побед в восьми встречах, уступив лишь турецким командам.