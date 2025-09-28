«Зарядили братьев на новый сезон». Баскетболисты ЦСКА посетили матч армейцев в РПЛ

В сезоне-2024/2025 ЦСКА занял второе место в регулярном чемпионате Единой лиги, а в плей-офф завоевал кубок, одолев в финальной серии санкт-петербургский «Зенит» со счётом 4−2. На прошлой неделе армейцы в финале Суперкубка Единой лиги уверенно обыграли «Зенит» — 96:79.