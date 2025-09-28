Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Уралмаш» вырвал победу у «Локомотива-Кубань» с броском под сирену в матче-открытии ЕЛ

В воскресенье, 28 сентября, на краснодарском стадионе «Баскет-Холл» состоялся матч-открытия Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором встречались «Локомотив-Кубань» и «Уралмаш».

Источник: Чемпионат.com

В воскресенье, 28 сентября, на краснодарском стадионе «Баскет-Холл» состоялся матч-открытия Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором встречались «Локомотив-Кубань» и «Уралмаш». Хозяева площадки со счётом 85:86 (29:18; 16:20; 14:20; 26:28) проиграли екатербургцам.

Лучшим игроком в составе краснодарцев стал форвард Антон Квитковских, установивший по ходу матча личный рекорд по очкам за матч в Единой лиге — 27 очков, три подбора и одна потеря при коэффициенте эффективности «+20».

Героем встречи стал американский атакующий защитник «Уралмаша» Гарретт Нэвелс —.