Баскетболисты УНИКС разгромили «Парму»

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Казанский УНИКС нанес разгромное поражение пермской «Парме» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в воскресенье в столице Татарстана, закончилась победой хозяев со счетом 103:83 (33:20, 26:21, 26:20, 18:22). Самым результативным игроком встречи стал баскетболист УНИКСа Маркус Бингэм (27 очков). В составе гостей больше всех очков набрал Брэндан Адамс (20).
В следующем матче УНИКС 4 октября на выезде сыграет против петербургского «Зенита», «Парма» 1 октября на выезде сыграет с «Нижним Новгородом».