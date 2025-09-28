Баскетболисты УНИКС разгромили «Парму»

Встреча, которая прошла в воскресенье в столице Татарстана, закончилась победой хозяев со счетом 103:83 (33:20, 26:21, 26:20, 18:22). Самым результативным игроком встречи стал баскетболист УНИКСа Маркус Бингэм (27 очков). В составе гостей больше всех очков набрал Брэндан Адамс (20).