Баскетболисту Касаткину разрешили доступ в спортзал, сообщил адвокат

ПАРИЖ, 1 окт — РИА Новости. Администрация тюрьмы Френ, где содержится задержанный в июне российский баскетболист Даниил Касаткин, разрешила ему доступ в спортзал, сообщил его адвокат Фредерик Бело.
«С прошлого понедельника ему разрешили доступ в спортзал. Мы долго на этом настаивали и наконец получили это», — сказал он.
Таким образом, спортсмен был лишен возможности тренироваться три месяца. Ранее Бело сообщал, что содержание под стражей крайне негативно сказывается на его физической форме, он уже потерял почти 10 килограмм.
В среду суд Парижа перенес заседание по экстрадиции Касаткина в США на неопределённый срок по запросу прокурора. Тот указал на недостаток перевода документов американского запроса на экстрадицию, несмотря на то, что срок подачи полного досье уже истек.
Восьмого октября состоится третье слушание по вопросу об освобождении спортсмена под судебный надзор, так как, по словам Бело, его содержание под стражей по истечении срока предоставления полного комплекта документов об экстрадиции незаконно.
Как заявил адвокат, на следующей неделе «Касаткин должен быть освобожден, только если Франция не решит нарушить закон».
Касаткин был задержан в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» 21 июня и с тех пор находится под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки. Спортсмен отрицает все обвинения в свой адрес.