США нарушили срок подачи досье на Касаткина, заявил адвокат

Бело: срок подачи документов на экстрадицию Касаткина в США истек.

Источник: РИА "Новости"

ПАРИЖ, 1 окт — РИА Новости. Срок подачи полного пакета документов на экстрадицию задержанного во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина из Франции в США истёк, удержание его в тюрьме незаконно, заявил его адвокат Фредерик Бело.

«Прокуратура Парижа признала, что американское досье неполное. Срок его подачи истек еще, они просто тянут время. Содержание Даниила в тюрьме незаконно», — заявил адвокат.

Он сообщил, что вечером накануне заседания по вопросу экстрадиции Касаткина, которое должно было пройти 1 октября, защита получила от прокурора письмо, сообщая, что обвинение столкнулось с рядом сложностей из-за отсутствия перевода материалов запроса на экстрадицию. Прокурор попросил суд перенести заседание в ожидании недостающих документов от запрашивающей страны, то есть США.

Согласно письму, недостает корректного перевода 52 документов.

«Я вижу в этом маневр прокуратуры, потому что они не дают провести заседание, но и не дают выпустить моего клиента», — отметил Бело.

По его словам, в законе ясно прописано: человек, задержанный в предварительном порядке, должен быть выпущен на свободу, если через 30 дней задержавшая его страна не получает полного набора документов. В случае двустороннего соглашения США и Франции этот срок составляет 60 дней. Это означает, что после 60 дней, если комплект документов неполный, человек должен быть автоматически отпущен, объяснил адвокат.

«Это значит, что по истечении 60-дневного срока Касаткин удерживается в тюрьме незаконно. Американский запрос был неполным, и прокуратура с этим согласна. Таким образом, Касаткин должен быть выпущен», — сказал он.

Касаткин был задержан в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» 21 июня и с тех пор находится под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки. Спортсмен отрицает все обвинения в свой адрес.