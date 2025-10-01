США нарушили срок подачи досье на Касаткина, заявил адвокат

По его словам, в законе ясно прописано: человек, задержанный в предварительном порядке, должен быть выпущен на свободу, если через 30 дней задержавшая его страна не получает полного набора документов. В случае двустороннего соглашения США и Франции этот срок составляет 60 дней. Это означает, что после 60 дней, если комплект документов неполный, человек должен быть автоматически отпущен, объяснил адвокат.