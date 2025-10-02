«Локомотив-Кубань» нанес поражение «Енисею» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча завершилась победой краснодарского коллектива со счетом 67:58 (23:15, 12:16, 12:11, 20:16).
Самым результативным игроком на площадке стал атакующий защитник железнодорожников Робертсон Кэшюс, набравший 19 очков.
В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» на своем паркете обыграл «Енисей».
