Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Локомотив-Кубань» нанес поражение «Енисею» в матче Единой лиги ВТБ

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» на своем паркете обыграл «Енисей».

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой краснодарского коллектива со счетом 67:58 (23:15, 12:16, 12:11, 20:16).

Самым результативным игроком на площадке стал атакующий защитник железнодорожников Робертсон Кэшюс, набравший 19 очков.