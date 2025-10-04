УНИКС обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Казанский УНИКС обыграл петербургский «Зенит» в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 104:77 (20:18, 25:27, 29:21, 30:11). Самыми результативными игроками матча стали Маркус Бингэм и Си Джей Брайс из УНИКСа, в активе которых по 22 очка. У «Зенита» больше всех очков набрал Ненад Димитриевич (14).
УНИКС одержал вторую победу на старте регулярного чемпионата Единой лиги. «Зенит», выигравший в первой встрече чемпионата, потерпел первое поражение в сезоне.
В следующем матче УНИКС примет екатеринбургский «Уралмаш» 11 октября. Днем позже «Зенит» на своей площадке сыграет с ЦСКА.