УНИКС обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 104:77 (20:18, 25:27, 29:21, 30:11). Самыми результативными игроками матча стали Маркус Бингэм и Си Джей Брайс из УНИКСа, в активе которых по 22 очка. У «Зенита» больше всех очков набрал Ненад Димитриевич (14).