ЦСКА уступил «Парме» в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде уступил пермской «Парме» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Источник: Пресс-служба ПБК ЦСКА

Встреча прошла в воскресенье в Перми и завершилась поражением действующих чемпионов со счетом 80:83 (18:25, 14:18, 23:15, 25:25). В составе «Пармы» самым результативным стал Джейлен Адамс (27 очков), а Террелл Картер оформил дабл-дабл (23 очка + 11 подборов). У ЦСКА 19 очков набрал Самсон Руженцев.

Ранее «Парма» проиграла оба стартовых матча в текущем сезоне. На счету ЦСКА теперь одна победа и одно поражение.

В следующем матче «Парма» в гостях сыграет с «Самарой» 11 октября, ЦСКА на следующий день на выезде встретится с петербургским «Зенитом».