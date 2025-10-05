ЦСКА уступил «Парме» в Единой лиге ВТБ

Встреча прошла в воскресенье в Перми и завершилась поражением действующих чемпионов со счетом 80:83 (18:25, 14:18, 23:15, 25:25). В составе «Пармы» самым результативным стал Джейлен Адамс (27 очков), а Террелл Картер оформил дабл-дабл (23 очка + 11 подборов). У ЦСКА 19 очков набрал Самсон Руженцев.