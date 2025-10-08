Яркий антураж, шоу и бонусы за каждый матч. Как стартовал новый турнир от Единой лиги

«Уралмаш» провел большую работу, офис Лиги заранее выехал в Екатеринбург. Вместе мы готовились к старту нового турнира. Все старались, хотели показать, что можно сделать антураж баскетбольных матчей особенным и привлечь много зрителей. Еще из важного я бы отметила, что мы играли новым мячом. Он оранжевый, немного в стиле ретро. Плюс Лига по согласованию с клубами сделала командам новую форму, которая по дизайну отличается от регулярного чемпионата. В спортивном плане же «Зенит» выглядел гораздо сильнее. Наставник «Уралмаша» волновался, что праздничная атмосфера может расслабить его парней. Возможно, он оказался прав, но самое важное, что им не хватило двух лидеров — Нэвелса и Эллиса. Без этих игроков «Уралмашу» очень тяжело, особенно контролировать щит с топ-клубами в отсутствие Октавиуса".